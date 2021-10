G20-landene enige om 1,5-gradersmål og slutt på kullfinansiering

G20-landene er enige om at man skal forsøke å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, og bli karbonnøytrale rundt midten av århundret.

«Familiebilde» av verdenslederne på G20-møtet foran Fontana di Trevi i Roma.

For mindre enn 2 timer siden

Flere nyhetsbyråer skriver at G20-lederne går inn for en uttalelse som går lenger enn Parisavtalen i 2015, der man kom fram til at den globale oppvarmingen skulle holdes under 2 grader, og ideelt sett nærmere 1,5 grader. Ifølge nyhetsbyrået AP skal man også ta sikte på å bli karbonnøytrale, altså ha ingen netto utslipp, rundt midten av dette århundret.

Lederne er også enige om å stanse finansieringen av skitne kullkraftverk samt kullkraftverk i utlandet, melder henholdsvis APs og AFPs kilder. Det skal imidlertid ikke være noen bestemte mål om innenlands klimautslipp.

Det har vært et stort press på G20-landene om å komme fram til en felles klimapolitikk under toppmøtet i Roma, som etterfølges av FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow. De 20 store industrilandene står sammen for 80 prosent av verdens klimautslipp.

Eksperter mener at for å nå 1,5-gradersmålet vil man måtte nærmest halvere globale utslipp innen 2030, og deretter gjøre verden helt karbonnøytral innen 2050.

