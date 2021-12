Flere land er i gang med nyttårsfeiringen

Noen land er alt i gang med nyttårsfeiringene. Stillehavsnasjonene Samoa og Kiribati var blant de første til å gå inn i år 2022.

Fyrverkeri over Operahuset i Sydney, fredag.

NTB-Ritzau

En mann i Israel har på seg et par 2022-briller i forkant av nyttårsfeiringene i Tel Aviv. Foto: Oded Balilty / AP / NTB

Nyttårsfeiringen i New York City, med den ikoniske kulen som senker seg sakte det siste minuttet før midnatt, skal gjennomføres som planlagt, forsikrer byens ordfører Bill de Blasio.

Siden har også New Zealand feiret nyttår.

Australia passerer midnatt klokken 14 norsk tid. Det markeres blant annet med det tradisjonelle fyrverkerishowet i storbyen Sydney.

Flere byer avlyste feiringene i fjor på grunn av koronasituasjonen. I år planlegger noen å feire som planlagt, men med koronarestriksjoner.

I New York feires det på Times Square med færre mennesker, krav om munnbind og at man er vaksinert. Også Madrid og Rio går for en roligere feiring.

Dubai viser sitt årlige fyrverkeri fra verdens høyeste bygning, Burj Khalifa, samt et lys- og lasershow til slutt. Det er knapt noen restriksjoner i Moskva i Russland, selv om landet har lav vaksinasjonsrate. Også her blir det er fyrverkerishow fra den røde plass.

Enkelte byer har avvlyst feiringen også i år, blant annet Berlin, London, Paris og Atlanta, på grunn av de høye smittetallene og den økende forekomsten av omikronvarianten av viruset