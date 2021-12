Håpefull nyttårsfeiring verden over

For ett år siden trodde mennesker over hele verden at de snart kunne legge pandemien bak seg. Slik gikk det ikke, men håpet lever fortsatt.

En nyttårsdekorasjon i Seoul i Sør-Korea, der offentlige nyttårsfeiringer er avlyst grunnet korona.

Fyrverkeri ved Operahuset i Sydney, der titusener samlet seg i sentrum av byen for å se på showet.

Kinesere feirer selv om kinesisk nyttår først er i januar. Her blåses det ut kunstig snø fra en maskin i Beijing.

Vakter er utplassert ved sperringer som skal hindre folk i å ta seg inn til forretningsstrøket Connaught Place i New Delhi nyttårsaften.

En mann i Israel har på seg et par 2022-briller i forkant av nyttårsfeiringene i Tel Aviv. Foto: Oded Balilty / AP / NTB

Brasilianere åpner en champagneflaske under en religiøs nyttårsfeiring i Brasilia.

Newyorkerne vil kunne feire det nye året på Times Square. Her et bilde fra 1. januar for snart ett år siden, der konfettien dalte, men der den store folkefesten var avlyst. I år får rundt 15.000 mennesker delta.

Stillehavsnasjonene Samoa og Kiribati var blant de første til å ønske 2022 velkommen. Siden kom turen til New Zealand, og deretter Australia.

Selv om koronapandemien fører til høyere smittetall enn på lenge, er ikke restriksjonene like strenge som de var i fjor. Flere steder der nyttårsfeiringer ble avlyst for ett år siden, går de sin gang i år, men med krav om munnbind og sosial avstand.

Ved Operahuset i Sydney samlet det seg titusener av mennesker for å se 6 tonn fyrverkeri lyse opp på himmelen. Det skjedde klokka 14 norsk tid.

Bedre enn i fjor

Tidligere år har fyrverkeriet samlet opp til 1 million tilskuere, men årets feiring var tross alt bedre enn i fjor. Da var plassen ved Operahuset sperret av, og folk måtte følge fyrverkeriet på TV hjemme i sine egne stuer.

Også i New York City blir det tradisjonen tro nyttårsfeiring på Times Square, men deltakerne må både ha på seg munnbind og vise fram bevis på at de er vaksinert. I fjor var feiringen avlyst også her.

Enkelte byer har avlyst feiringen også i år, blant annet Seoul, Berlin, London, Paris og San Francisco. Det skyldes særdeles høye smittetall og den økende forekomsten av omikronvarianten av viruset

Blant landene som er hardest rammet nå, er Russland, men i Moskva blir det likevel fyrverkeri på Den røde plass.

Putin kondolerte

President Vladimir Putin sendte i sin nyttårstale kondolanser til alle som har mistet noen av sine i pandemien og kalte situasjonen for en «kolossal utfordring» for det russiske folk.

– Denne lumske sykdommen har kostet titusener av liv, sa Putin, som også passet på å rose landets helsearbeidere

I disse dager dør det om lag 1.000 mennesker i Russland hver dag som følge av covid-19, ifølge offentlig statistikk.

Bare i november krevde koronaviruset bortimot 90.000 liv, ifølge tall fra landets statistiske byrå Rosstat

Sør-Afrika slipper seg løs

Omikronvarianten ble først oppdaget i Sør-Afrika i november, men der har smitten begynt å avta, noe som har fått myndighetene til å oppheve portforbudet rett før nyttårsaften. Dermed kan feiringen gå sin gang.

Myndighetene mener at den siste smittebølgen har nådd toppen – uten at det har ført til en vesentlig økning i antall koronarelaterte dødsfall.

I Rio de Janeiro i Brasil blir det feiring på den berømte stranden Copacabana, selv om den blir mer dempet enn vanlig. Det er ventet at mange benytter anledningen til å samles selv om landet har vært blant de som er blitt hardest rammet av pandemien de to siste årene.

Portforbud i India

I India derimot er frykten stor for en ny smittebølge med overfylte sykehus, slik landet har opplevd før. Der er det derfor innført portforbud fra klokka 22 lokal tid.

Uansett håper både eksperter og ikke-eksperter at 2022 blir året der pandemien går inn i en ny fase, der sykdommen krever færre liv og gir mildere symptomer.

– Forhåpentligvis blir 2022 bedre for alle, sier Óscar Ramírez (31) som feirer i Sydney.

– Alle i hele verden trenger en stor forandring, sier han.