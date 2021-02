Søreide fordømmer militærkuppet i Myanmar

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) reagerer kraftig på nyheten om at Myanmars militære har grepet makten i et kupp.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide utenfor utenriksdepartementet i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Norge fordømmer nattens kupp i Myanmar, sier Søreide i en uttalelse.

– Landets militære ledelse må løslate landets demokratisk valgte ledelse. Partene må finne en fredelig løsning gjennom dialog og respekt for demokratiske prinsipper og godt styresett, krever hun.

Utenriksministeren kaller utviklingen i Myanmar for et stort tilbakesteg for demokratiprosessen i landet.

Militære ledere i Myanmar grep makten i et kupp mandag. Aung San Suu Kyi og president Win Myint er pågrepet.

Les også Myanmars hær har grepet makten i kupp – Suu Kyi pågrepet