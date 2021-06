Facebook vil utestenge Trump i to år – og kanskje lenger

Facebook sier de vil utestenge Donald Trump i to år som følge av hans uttalelser etter stormingen av Kongressen. Så skal selskapet vurdere saken på nytt.

Foto: OCTAVIO JONES / X07298

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Daværende president Donald Trump taler til sine støttespillere i forkant av stormingen av Kongressen 6. januar. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Selskapet har konkludert med at den daværende presidenten oppildnet til vold i forbindelse med stormingen 6. januar, dagen da Joe Bidens valgseier skulle godkjennes i Kongressen.

– Gitt de svært alvorlige omstendighetene som førte til utestengelsen av Trump, mener vi at hans handlinger utgjorde et grovt brudd på våre regler som tilsier den strengest mulige straffen etter de nye retningslinjene, skriver Facebooks visepresident for internasjonale forhold, Nick Clegg, i en bloggpost fredag.

Ny vurdering

Det er heller ikke gitt at Trump kan vende tilbake til Facebook om to år.

– På slutten av denne perioden vil vi rådføre oss med eksperter for å vurdere om risikoen for samfunnssikkerheten er forbi. Vi vil vurdere eksterne faktorer, inkludert voldshendelser, restriksjoner på fredelige forsamlinger og andre tegn til offentlig uro, skriver Clegg.

I mai opprettholdt et kontrollorgan i selskapet utestengelsen av ekspresidenten, som skjedde like etter kongresstormingen. Det såkalte Oversight Board er utnevnt og finansiert av selskapet, men skal fungere som en uavhengig enhet.

Men kontrollorganet kritiserte også Facebooks beslutning og påpekte at utestengelse på ubestemt tid «uten klare kriterier» ikke er en reaksjon som holder vann. Fredagens beslutning fra Facebook-ledelsen er å regne som et svar på dette.

Praksisendring

Nyheten kommer samtidig med en bekreftelse på at Facebook også er i ferd med å avvikle en omstridt praksis som selskapets leder Mark Zuckerberg tidligere har gått i bresjen for. Den innebærer spesielle regler for politikere på plattformen.

Hatprat, desinformasjon og annet innhold som ellers ville blitt fjernet, har blitt godtatt med henvisning til at dette er innhold med nyhetsverdi.

Nettgiganten uttalte fredag at selskapet fortsatt ville benytte argumentet om nyhetsverdi for å la enkelte poster fra politikere stå, selv om de skulle bryte med reglene som gjelder for andre. Facebook sier imidlertid at de ikke lenger «vil behandle materiale som postes av politikere på annen måte enn materiale som postes av andre».

Selskapet sier de vil si fra om tilfeller der denne unntaksregelen tas i bruk.

– Fornærmelse mot velgerne

Donald Trump kalte fredag Facebooks avgjørelse en fornærmelse mot dem som hadde stemt på ham, og gjentok samtidig påstanden om at han var valgets egentlige vinner – påstander som er tilbakevist gjennom flere titall rettssaker i kjølvannet av fjorårets presidentvalg i USA.

– De bør ikke få lov til å komme unna med denne sensuren og kneblingen, og til slutt vil vi vinne. Landet vårt klarer ikke denne mishandlingen mer, heter det i Trumps uttalelse.

– Grove brudd

Selskapets ledelse og det Facebook-utnevnte kontrollutvalget har konstatert at to av Trumps Facebook-meldinger fra 6. januar innebar grove brudd på innholdsreglene for Facebook og Instagram.

– Vi elsker dere. Dere er veldig spesielle, skrev han til de voldelige demonstrantene i den første meldingen. I den andre omtalte han dem som «store patrioter» og ba dem om å «huske denne dagen for alltid».

Dette brøt med Facebooks regler mot å hylle eller støtte vold, slo utvalget fast, og pekte særlig på Facebooks regler mot «farlige enkeltpersoner og organisasjoner». Disse reglene utelukker alle som erklærer en voldelig agenda og forbyr meldinger som uttrykker støtte eller hyller slike personer eller grupper.

Snur

Facebook innførte et generelt unntak for det som ble omtalt som utsagn med nyhetsverdi i 2016. Praksisen vekte særlig oppmerksomhet i 2019, da Nick Clegg erklærte at uttalelser fra politikere skulle behandles som nyhetsverdig innhold som generelt sett skulle bli sett og hørt.

– Hvis noen kommer med en uttalelse eller deler et innlegg som bryter med våre standarder, vil vi fortsatt tillate det på vår plattform hvis vi mener at den offentlige interessen av å se det, oppveier risikoen for skade, skrev han da i et blogginnlegg.

Fem personer mistet livet da demonstranter stormet og tok seg inn i kongressbygningen i USAs hovedstad. Over 300 personer har så langt blitt siktet i forbindelse med opptøyene.