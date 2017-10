Avsatt katalansk leder oppfordrer til «demokratisk motstand»

– Den beste måten å forsvare det vi har oppnådd så langt, er ved demokratisk motstand mot iverksetting av paragraf 155, sa Carles Puigdemont, som fram til lørdag var president i den spanske regionen Catalonia, i en tale.

Fredag erklærte Mariano Rajoys regjering at paragrafen iverksettes, og han opphevet Catalonias selvstyre ved å avsette katalanske ledere og oppløse regionalforsamlingen. Samtidig utlyste han nyvalg i regionen 21. desember.

Tidligere på dagen hadde den katalanske regionforsamlingen vedtatt en erklæring om uavhengighet fra Spania. 70 av i alt 135 representanter stemte for. Opposisjonen boikottet avstemningen.

To flagg

Også internt i Catalonia er uavhengighetserklæringen sterkt omstridt, men i talen lørdag sa den tidligere regionpresidenten at han og teamet hans «kommer til å fortsette arbeidet for å bygge et fritt land».

I sin første tale siden han ble formelt avsatt som regionpresident, med det katalanske flagget og EU-flagget bak seg, oppfordret Puigdemont katalanere til å være tålmodige, vise utholdenhet og til å ha tro på framtida. Iverksettingen av paragraf 155 ble omtalt som «illegitim» av Puigdemont, som også oppfordret katalanerne til å avstå fra vold og fornærmelser, også mot borgere som er motstandere av løsrivelse fra Spania.

Demonstrerer

Lørdag demonstreres det i Madrid, der flere tusen har møtt opp i sentrum for å vise sin motstand mot katalansk uavhengighet.

– I dag har vi kommet for å vise enhet, og for å proklamere at vi vil få tilbake Catalonia, sa en av talerne under markeringen. Møtt med jubel og rop om «fengsel for Puigdemont», fortsatte hun med å si at «vi kommer ikke til å stoppe før de er i fengsel».

I neste uke skal en domstol ta stilling til om Catalonias nå avsatte leder skal siktes for oppvigleri. Det har en strafferamme på fengsel i inntil 30 år.

Men det var ikke bare de katalanske lederne som fikk kritikk av demonstrantene i Madrid. Statsminister Rajoy og regjeringen ble anklaget for å ha vært for snille med separatistlederne.

– Det er en skam det som skjedde i Catalonia, og det er en skam det som skjedde etterpå, sa Carlos Fernandez.

– Katalanerne mener ikke alvor, og vi mener ikke alvor. Det er fordi de ikke egentlig får uavhengighet, og vi kommer ikke til å fengsle dem for det de gjør, sier Jorge Marin, som også deltar på markeringen i den spanske hovedstaden.

Sparket politisjefen

Den spanske regjeringen har sparket Catalonias politisjef i forbindelse med maktovertakelsen i den spanske regionen.

Spanias innenriksminister Juan Ignacio Zoido skriver i en offentlig kunngjøring at han har avskjediget Josep Lluis Trapero, lederen for de katalanske politistyrkene, eller Mossos d'Esquarda, også kalt Los Mossos.

Trapero er allerede under etterforskning for oppvigleri. Han er mistenkt for å ha lagt til rette for folkeavstemningen om katalansk uavhengighet som ble gjennomført 1. oktober, og som spanske myndigheter hadde erklært for grunnlovsstridig.