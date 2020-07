Jeffrey Epsteins ekspartner varetektsfengslet

Ghislaine Maxwell, ekspartneren til Jeffrey Epstein, sitter varetektsfengslet i New Hampshire. Der blir hun konstant overvåket og trolig skilt fra andre fanger.

Ghislaine Maxwell, ekspartneren til Jeffrey Epstein, sitter varetektsfengslet i New Hampshire. Der blir hun konstant overvåket og trolig skilt fra andre fanger. Foto: Winslow Townson / AP / NTB scanpix

Ghislaine Maxwell, ekspartneren til Jeffrey Epstein, ble torsdag pågrepet, siktet for å ha hjulpet ham å skaffe til veie mindreårige jenter som ble misbrukt. Foto: John Minchillo / AP / NTB scanpix

Maxwell holdes ved Merrimack County Jail, et fengsel om lag 32 kilometer fra luksushjemmet der hun ble pågrepet torsdag, opplyser en kilde som er kjent med saken til nyhetsbyrået Reuters.

I siktelsen heter det at hun er pågrepet for sin rolle i Epsteins seksuelle misbruk av en lang rekke mindreårige jenter, blant annet ved å hjelpe ham med å rekruttere jenter under 18 år, vinne deres tillit og til slutt misbruke dem.

Noen av jentene var så unge som 14 år. Hun er også siktet for mened.

Epstein begikk selvmord i fengsel i New York i august i fjor. Han var siktet for blant annet menneskehandel, noe han allerede tidligere var dømt for i 2008. Om han var blitt dømt på nytt, risikerte han fengsel i 45 år.

Ifølge en lokal advokat blir Maxwell trolig holdt på en egen celle der hun kan overvåkes kontinuerlig.

– De kommer til å opprettholde det strengest mulige sikkerhetsnivået, sier advokat Ted Lothstein, som jevnlig besøker fengselet men som ikke representerer den britiske kvinnen.

Siden Epstein ble arrestert for et år siden, har Maxwell holdt seg i skjul og kommunisert med påtalemyndigheten gjennom sin advokat.

Det er ventet at hun blir overført til New York neste uke for å møte for retten, opplyser statsadvokatens kontor på Manhattan.

Fengselet i New Hampshire omtales som veldrevet og med enkel standard, men mye bedre enn det hun kan vente seg i New York.