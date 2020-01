Kvinne smittet av Wuhan-virus får behandling i Sverige

Det første smittetilfellet av det nye coronaviruset er bekreftet ved et sykehus i Jönköping, opplyser svenske folkehelsemyndigheter.

Sverige er det andre landet i Norden etter Finland hvor det nye coronaviruset er påvist. Bildet viser et isolasjonsrom på Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige. Foto: Foto: Claudio Bresciani / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Ntb-tt

Pasienten i Jönköping er en kvinne som har besøkt Wuhan-området i Kina hvor utbruddet startet. Hun begynte å hoste etter å ha vendt tilbake til Sverige 24. januar, opplyser Folkhälsomyndigheten fredag ettermiddag.

– Det er ikke uventet med ett eller enkeltvise tilfeller med tanke på at vi reiser mye, og det inngikk i våre vurderinger at det skulle skje. Lignende tilfeller er også identifisert i en rekke andre land, sier avdelingssjef Karin Tegmark Wisell.

Folkhälsomyndigheten opplyser at kvinnen ikke er alvorlig syk.

– Det er viktig å huske at enkelttilfeller ikke er det samme som at smitten sprer seg i Sverige. På nåværende tidspunkt anser vi risikoen for det til å være veldig lav, basert på erfaringer fra andre land, sier Wisell.

Sverige er det andre landet i Norden etter Finland hvor det nye coronaviruset er påvist. Det finske folkehelseinstituttet bekreftet onsdag at en kinesisk turist i Rovaniemi hadde har fått påvist smitte.

Viruset kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang, først og fremst for eldre og personer med svekket helse.

31. januar 2020 16:25

