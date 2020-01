Amerikansk militærfly styrtet i Afghanistan

Et amerikansk militærfly styrtet mandag øst i Afghanistan. Årsaken er foreløpig uklar, men Taliban hevder å ha skutt ned flyet.

Vraket av et amerikansk overvåkingsfly i Ghazni-provinsen i Afghanistan, fotografert mandag. Taliban hevder de skjøt ned flyet, men Pentagon sier det ikke er tegn til at det var årsaken til styrten. Foto: Foto: Saifullah Maftoon / AP / NTB scanpix

Flyet var en Bombardier E-11A, opplyste en talsmann for USAs styrker i Afghanistan, Sonny Leggett, mandag kveld.

USA bruker flyet til elektronisk overvåking.

Ifølge Leggett er det ingen tegn til at flyet ble skutt ned, men han opplyser samtidig at en etterforskning er innledet for å klargjøre hvorfor flyet styrtet. Han ga ingen opplysninger om hvor mange mennesker som var om bord i flyet.

Bekreftelsen kom flere timer etter at de første meldingene om flystyrten kom fra lokale afghanske kilder i Ghazni-provinsen øst i Afghanistan.

Hvis det viser seg at flyet styrtet ved et uhell, er det ikke ventet å skade de pågående fredsforhandlingene mellom USA og Taliban, melder nyhetsbyrået AP.

Vraket av det amerikanske militærflyet som styrtet i Afghanistan mandag. Flyet var av typen Bombardier E-11A, som brukes til elektronisk overvåking. Foto: Foto: Saifullah Maftoon / AP / NTB scanpix

– Forbrente kropper

En journalist i området, Tariq Ghazniwal, sier til AP at han har sett to sterkt forbrente kropper rett foran flyvraket. Han sier også at både flyskroget og flyhalen har fått store skader. Opplysningene er ikke bekreftet.

Ifølge journalisten styrtet flyet cirka 10 kilometer fra en amerikansk militærbase, men han har ingen opplysninger om hvorvidt det ble skutt ned eller om det styrtet ved et uhell.

Lokale Taliban-opprørere skal ha rykket ut for å sikre stedet der flyvraket ligger, samtidig som de skal være på jakt etter to personer som skal ha overlevd flystyrten.

Taliban-kontrollert

Taliban kontrollerer store deler av Ghazni-provinsen, og har full kontroll over stedet der flyet styrtet.

Det er lagt ut flere bilder i sosiale medier som viser et rykende flyvrak med amerikanske kjennetegn.

– Flyet står i brann, og landsbyboere forsøker å slukke flammene. Vi vet ennå ikke om det er et militært fly eller et passasjerfly, sa Aref Noori, talsmann for guvernøren i Ghazni, etter styrten.

Landsbyboere har sagt at det ikke var noen høy lyd i forbindelse med styrten.

Amerikanske myndigheter har ikke uttalt seg om hvordan det gikk med mannskapet om bord på flyet som styrtet i Afghanistan mandag, men vitner sier at minst to personer er funnet omkommet på stedet. Foto: Foto: Saifullah Maftoon / AP / NTB scanpix

– Ikke passasjerfly

Afghanske kilder opplyste først at flyet tilhørte det afghanske flyselskapet Ariana Afghan Airlines. Men dette ble raskt avvist av selskapets ledelse. I tillegg har luftfartsmyndighetene i Afghanistan avvist at det var snakk om en kommersiell flygning.

Landskapet i Ghazni er kupert, og provinsen ligger ved foten av den store fjellkjeden Hindu Kush.

Flystyrter med militærfly, og spesielt helikoptre, er relativt vanlig i Afghanistan. Barske værforhold, slitte fly og opprørsangrep er noen av årsakene.

