Etterforskningen av Bataclan-terroren ferdig etter fire år

Fransk påtalemyndighet er omsider ferdig med etterforskningen av terrorangrepene i Paris. 20 menn er anklaget for angrepene der 130 personer ble drept i 2015.

Fransk påtalemyndighet er omsider ferdig med etterforskningen av terrorangrepene i Paris. 20 menn er anklaget for angrepene der 130 personer ble drept i 2015. Foto: Arkivfoto: Kamil Zihnioglu / AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Mennene som er anklaget etter at etterforskningen er ferdig, har ti dager på seg til å anke tiltalebeslutningen mot dem. Hvis en anke ikke tas til følge, vil det bli satt dato for rettssak.

Brorparten av de seks angrepene 13. november 2015 fant sted på konsertstedet Bataclan, og 89 av de 130 ofrene ble drept.

De svartkledde terroristene skjøt rundt seg og tok forsvarsløse gjester til gisler på Bataclan og andre utesteder i Paris.

Bare én av hovedangriperne overlevde, mens sju andre ble drept eller sprengte seg under aksjonen i den franske hovedstaden. Ytterligere to ble drept av politiet i en aksjon noen dager etter terroren.

Salah Abdelsam er den mistenke, overlevende angriperen. Han er allerede dømt i 2018, til 20 års fengsel i en belgisk domstol, for sin rolle i skyting mot fransk-belgiske styrker mens han var på flukt vekk fra Paris-terroren.

Fransk påtalemyndighet har nå tiltalt ham for overlagt drap som del av en terrorgruppe, bortføring og sammensvergelse med terrorisme som formål.

I tillegg til Abdelsam er 19 andre tiltalt. Elleve av dem er i varetekt, tre er løslatt mot kausjon mens seks er ettersøkt.

Blant dem som er ettersøkt skal tre av dem være drept i angrep mot IS i Syria, inkludert de to franske brødrene Fabien og Jean-Michel Clain. De har stått fram i en video der de på vegne av IS påtok seg ansvar for Paris-angrepet.