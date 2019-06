Trump: Vi har god tid med Iran

Trump er fredag i Osaka i Japan hvor han deltar på G 20-møtet sammen med statsledere fra flere andre land. Foruten fellesmøtene har Trump også avtalt flere bilaterale møter under oppholdet. Et tema som er ventet å komme opp, er den spente situasjonen mellom Iran og USA. Den tilspissede situasjonen som har bygget seg opp de siste ukene, har ført til at det ikke er noen dialog mellom landene. Mange frykter en krig, men president Trump sa han ikke har noe press på seg for å løse opp den betente situasjonen.

– Vi har godt med tid. Vi behøver ikke skynde oss, så de (Iran) kan bare ta den tiden de behøver, sa Trump da han møtte internasjonal presse i Osaka.

USA brøt i fjor atomavtalen med Iran og innførte tunge økonomiske sanksjoner mot landet, fordi de mener Iran har potensial til å utvikle atomvåpen. Dette bestrides av Iran som er tillatt å drive anriking av uran til fredelig bruk.

Denne uken varslet imidlertid landet at de ville passere den pålagte grensen på 300 kilo anriket uran, men sa at de ikke ville stanse anrikingen av den grunn.