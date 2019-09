CNN: USAs spesialutsending til Ukraina trekker seg

Volker går av dagen etter at rapporten ble offentliggjort, opplyser tre ikke navngitte kilder som har kjennskap til saken, til CNN.

Det hvite hus forsøkte å påvirke valget neste år ved å få Ukraina til å granske den ledende demokratiske presidentkandidaten Joe Biden, ifølge varslerrapporten. President Trumps advokat Rudy Giuliani var kontakten mellom Trump og Kiev.

– I sitt forsøk på å fungere som et mellomledd mellom Kiev og Trump, skal han ha tvunget offentlige tjenestemenn i USA til å rydde opp etter ham, heter det i rapporten.

Volker og EU-ambassadør Gordon Sondland navngis som to amerikanske offentlige tjenestemenn som skal ha stått for opprydningsarbeidet etter Giuliani. De skal blant annet ha møtt tjenestemenn i Ukrainas administrasjon for å forklare hvorfor de fikk ulike signaler fra offisiell amerikansk hold og fra Giuliani selv.