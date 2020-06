Politikere og prester lar bombeflyene stå – og fjernstyrer heller angrepene sine gjennom datamaskiner

Fra en israelsk etterretningsbase nær Tel Aviv. Herfra drives det avansert krigføring og overvåking. Foto: Jarle Aasland

MIDTØSTEN: Uten blodsutgytelser, men minst like farlig: Iran har angrepet et israelsk vannverk, og Israel har kortvarig stengt en stor iransk havn. En opptrapping er i gang. Begge demonstrerer at de kan angripe strategisk følsom infrastruktur uten å løsne et eneste skudd.