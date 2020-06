Sky News: Bevis for at Madeleine er død

Tysk påtalemyndighet mener å ha bevis for at britiske Madeleine McCann er død, melder Sky News.

Madeleine McCann forsvant fra en ferieleilighet på Algarvekysten i Portugal i 2007. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

– All informasjon som vi har, tyder på at hun er død. Vi har ingen informasjon om at hun er i live, sier Hans Christian Wolters til Sky News mandag.

I forrige uke ble det kjent at en 43 år gammel tysk mann, som er tidligere domfelt for seksuelle overgrep mot barn og som sitter fengslet i Tyskland, er mistenkt for å ha bortført henne.

Den mistenkte, Christian B., oppholdt seg i samme område på samme tid som Madeleine forsvant fra en ferieleilighet på Algarvekysten i Portugal i 2007.

– For øyeblikket har vi ikke nok bevis til å kunne stille ham for retten, men vi har noe bevis for at han er den mistenkte som står bak denne ugjerningen, sier Wolters.

Han sier tysk politi trenger mer informasjon om hvor i Portugal Christian B. kan ha bodd slik at man kan begynne å lete etter et lik.