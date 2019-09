Carrie Lam: Jeg har ikke tilbudt å gå av som leder i Hongkong

Lams uttalelser kommer etter avsløringer fra nyhetsbyrået Reuters , som har gjengitt uttalelser fra lydopptak fra et privat møte mellom Hongkongs leder og en gruppe forretningsfolk i forrige uke. Sitatene fra samtalen gir inntrykk av at Lam ville ha gått av om hun hadde hatt et valg.

På en pressekonferanse tirsdag sier Lam ifølge Bloomberg at hun er skuffet over lekkasjen, men villig til å kommentere det som er kommet fram, for å kaste lys over det som er kommet ut.

–Jeg har aldri tilbudt noen oppsigelse overfor de sentrale myndighetene, sier hun, og understreker at avgjørelsen om å ikke sende oppsigelse til myndighetene i Kina, er helt og holdent hennes egen.

Kvaler

I tre måneder har protestbevegelsen i Hongkong krevd Lams avgang. Hun har ikke uttalt seg om dette før.

På lydopptaket Reuters siterer sier Hongkongs leder på det private møtet at hun «nå har veldig begrenset spillerom for å løse krisen. Uroen er blitt et nasjonalt sikkerhets- og suverenitetsspørsmål for Kina, midt i en situasjon med økende spenning med USA».

– Hadde jeg hatt et valg, ville det første vært å gå av, etter å ha beklaget dypt, sier hun i den konfidensielle samtalen.

Ifølge Reuters høres Lam «dramatisk og til tider forpint» ut på lydopptaket, noe nyhetsbyrået mener gir det så langt klareste innblikket i hvordan forholdet mellom politisk ledelse Hongkong og Kina fungerer, der Kina forsøker å styre gjennom uroen.

På pressekonferansen ville Lam ikke svare på om samtalen som har lekket ut, egentlig er lekket med vilje, for å snu opinionen til å føle med henne. Hun sa imidlertid flere ganger at hun er skuffet.

Ikke styrt av Kina

De tre månedene protestene i Hongkong har pågått intenst har et av de sterkeste kravene vært at Lam skal trekke seg fra jobben som leder. Det har vært mange spekulasjoner rundt hvorvidt hun er villig til å gå av og om hun i det hele tatt har et valg.

– Fra begynnelsen til nå har jeg aldri foreslått for de sentrale myndighetene at jeg skal gå av. Jeg har ikke engang tenkt på det, sier Lam.

–Valget om å ikke trekke seg, er mitt eget valg, understreker hun.

Hun sa at valget hun og hennes medarbeidere tok, var å bli værende og hjelpe Hongkong.

– Jeg vet at det ikke kommer til å bli en enkel vei. Jeg vil heller bli igjen og gå denne veien med laget mitt og folket i Hongkong, sier hun om valget hun etter sigende har tatt av egen fri vilje.

På detaljerte spørsmål rundt samtalen som er lekket, sa Lam at hun ikke bør kommentere en privat samtale, men at hun var villig til å svare på spørsmål. Spørsmålene haglet fra pressen. Lam svarte for seg en stund, men spørsmålene fortsatte å hagle mens hun forlot lokalet tirsdag.