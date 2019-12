Demokrat-leder varsler kunngjøring om riksrettssaken mot Trump

Pelosi, som er lederen for Representantenes hus, møtte onsdag sine partifeller bak lukkede dører og spurte dem «Er dere klare?» Svaret var et rungende «ja», ifølge dem som var til stede i rommet, skriver nyhetsbyrået AP.

Klokka 9 torsdag morgen lokal tid – klokken 18 norsk tid – har Pelosi varslet en kunngjøring om saken.

Pelosi var tidligere imot å fortsette riksrettsprosessen mot Donald Trump, men etter høringsrundene som nå er gjennomført, ser det ut til å være uunngåelig.

I en 300 sider lang rapport basert på vitneforklaringene til en rekke høytstående diplomater og embetsfolk, konkluderte etterretningskomiteen i Representantenes hus tidligere i uken med at det foreligger overveldende bevis for at Trump misbrukte embetet sitt.