Portforbud på Sri Lanka etter åtte eksplosjoner

Sri Lankas forsvarsminister Ruwan Wijewardena innfører portforbud med umiddelbar virkning etter søndagens angrep. Portforbudet omfatter hele landet og varer fra klokken 18 søndag til klokken 6 mandag morgen, lokal tid.

Den åttende eksplosjonen fant sted i forstaden Orugodawatta nord for Colombo. Det foreligger så langt ingen opplysninger om eventuelle drepte eller sårede.

Kort tid i forveien meldte politiet om en sjuende eksplosjon i forstaden Dehiwala sør i hovedstaden. En BBC-reporter melder at den fant sted i et lite hotell overfor Dehiwala Zoo. To personer ble drept i den sjuende eksplosjonen, ifølge politiet.

Tidligere søndag ble nærmere 160 mennesker drept i seks ulike eksplosjoner som rammet tre kirker og tre hoteller på Sri Lanka.