Røde Kors: Ingen mulighet for overlevende etter flystyrt med 170 personer i Iran

Et Boeing 737-fly med minst 170 passasjerer og kabinansatte har styrtet i Iran. Røde Kors lokalt sier at det ikke er mulighet for å finne overlevende.

Det skal ikke være håp om overlevende etter flystyrten i Iran. Foto: Mohammad Nasiri / AP

NTB

Flyet som skal ha vært på tur mot Kiev i Ukraina krasjet ifølge iransk statlig TV grunnet mekaniske problemer like etter at det lettet.

Ubekreftede bilder fra stedet tyder på at flyet kan ha tatt fyr da det styrtet. Det blir bekreftet av Irans byrå for sivil luftfart.

– Brannen er så kraftig at vi ikke kan utføre redningsoppdrag, sier leder Pirhossein Koulivand for luftfartsbyrået til Reuters.

Det har ikke kommet offisielle tall på omkomne, men både iranske nyhetsbyråer og iranske Røde Kors melder at det ikke er overlevende.

Det har heller ikke kommet bekreftede tall på akkurat hvor mange som var om bord, og mediene melder mellom 170 og 180 personer.

Jason Rabinowitz, som er en av driverne bak Flightradar 24, melder på Twitter at lufthastigheten holdt seg den samme, før de plutselig mistet kontakt med flyet.

– Det plutselige tapet av data er veldig rart. Flyets bane, høyde og hastighet viser ingenting unormalt fra tidligere flyreiser, skriver han.

Flyet, av typen Boeing 737-800, ble ifølge Rabinowitz levert til Ukraine International Airlines i juli 2016.

I en uttalelse til Reuters sier Boeing at de kjenner til medieomtalen om krasjet, og at de jobber med å samle mer informasjon.

