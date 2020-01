Røde Kors: Ingen mulighet for overlevende etter flystyrt med 180 personer i Iran

Et Boeing 737-fly med rundt 180 passasjerer og kabinansatte har styrtet i Iran. Røde Kors lokalt opplyser at det ikke er sannsynlighet for å finne overlevende.

Det skal ikke være håp om overlevende etter flystyrten i Iran. Foto: Mohammad Nasiri / AP

NTB

Det opplyser Røde Kors til nyhetsbyrået AFP.

Flyet skal ifølge iransk TV ha krasjet grunnet mekaniske problemer like etter at det lettet.

Flyet skal ha vært på vei mot Kiev i Ukraina da ulykken inntraff.

Flyet styrtet like ved Imam Khomeini internasjonale lufthavn i Iran.

Ubekreftede bilder av flyet i lufta tyder på at det kan ha tatt fyr da det styrtet. Det blir bekreftet av Irans byrå for sivil luftfart.

– Flyet brenner, men vi har sendt mannskap til stedet og det kan hende vi vil kunne redde noen passasjerer, sier leder Pirhossein Koulivand for luftfartsbyrået til Reuters.

Ifølge nyhetsbyrået BNO News er ingen bekreftet omkommet så langt, men BBCs utenrikskorrespondent på stedet, Ali Hashem, sier det er usannsynlig at noen overlevde ulykken.

I en uttalelse til Reuters sier Boeing at de kjenner til medieomtalen om krasjet, og at de jobber med å samle mer informasjon.

Jason Rabinowitz, som er en av driverne bak Flightradar 24, melder på Twitter at lufthastigheten holdt seg den samme, før de plutselig mistet kontakt med flyet.

– Det plutselige tapet av data er veldig rart. Flyets bane, høyde og hastighet viser ingenting unormalt fra tidligere flyreiser, skriver han.

Flyet, av typen Boeing 737, ble ifølge Rabinowitz levert til Ukraine International Airlines i juli 2016.

Publisert: Publisert 8. januar 2020 06:01 Oppdatert: 8. januar 2020 06:21