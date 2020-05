Brundtland om Trump-skryt: Det siste vi trenger nå er å angripe WHO

Gro Harlem Brundtland tar avstand fra den politiske omfavnelsen fra USAs president Donald Trump.

– Det siste vi trenger nå, er å angripe WHO. Dette betyr at man svekker vår helt sentrale, felles globale institusjon. WHO har både de nødvendige erfaringer og fullmakter til å ha oversikt over og dele informasjon og samtidig bistå alle land med å få bukt med den pågående koronakrisen, sier Brundtland i en skriftlig uttalelse.

Hun kommer med uttalelsen etter at Trump i et brev til WHO-sjef Tedros Ghebreyesus skrev at han burde ha fulgt Brundtlands eksempel.

Brundtland var WHO-sjef fra 1998 til 2003.

Publisert: Publisert: 19. mai 2020 14:31