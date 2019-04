Dårlig kosthold tar livet av millioner

I en ny studie publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet konkluderer forskerne med at hvert femte dødsfall verden over kan relateres til dårlig kosthold.

Forskerne har studert 195 land verden over i en tidsperiode fra 1990 til 2017. Ifølge studien er det stor variasjon mellom landene, og den sentralasiatiske republikken Usbekistan topper listen. Sammenlignet med Israel, som er nederst på listen, er risikoen for å dø av livsstilsrelaterte sykdommer ti ganger så stor i Usbekistan.

Nå advarer forskerne mot et for høyt inntak av sukker, salt og kjøtt – og sier at millioner av mennesker dør hvert år som en følge av dårlig kosthold.

Den fremste dødsårsaken var hjerte- og karsykdommer som en følge av overvekt og fedme.

– Studien bekrefter det mange har tenkt i flere år – at dårlig kosthold er den største dødsårsaken, sier en av artikkelforfatterne, professor Christopher J.L. Murray ved Universitetet i Washington.

Studien viser også at inntaket av fullkorn, frukt, frø og nøtter er altfor lavt for å opprettholde en sunn livsstil.

Ifølge artikkelforfatterne er økonomisk ulikhet en viktig faktor. Å spise etter de anbefalte retningslinjene om «5 om dagen» koster langt mer i fattige land enn i rike land.

Studien får blant annet støtte av assisterende professor Oyinlola Oyebode ved Warwick Medical School i England.

– Mangelen på frukt, grønt og fullkorn verden over er viktig å bli klar over, men et annet urovekkende studiefunn er det høye inntaket av salt, sier Oyebode.