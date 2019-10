Iraks forsvarsminister: Amerikanske styrker vil forlate Irak i løpet av fire uker

Utenriksminister Najah al-Shammari sier de amerikanske styrkene kun er midlertidig stasjonert i landet, etter at de har trukket seg ut av Syria.

Den amerikanske forsvarsministeren ankom Iraks hovedstad Bagdad onsdag, for å diskutere situasjonen til de amerikanske styrkene.

Møtet fant sted dagen etter at irakiske myndigheter sa at de amerikanske styrkene ikke har tillatelse til å bli i Irak.

Esper har tidigere sagt at USAs plan er at soldatene skal stasjoneres vest i Irak, men etter beskjeden fra myndighetene gikk han imidlertid ut med at dette kun var en midlertidig plan.

– Vi vil midlertidig være stasjonert i Irak før vi tar soldatene hjem. De kommer hjem, sa ministeren i et intervju med CNN tirsdag.

Esper sa også at amerikanske myndigheter fremdeles diskuterer en plan som vil innebære at en liten gruppe amerikanske styrker blir igjen i Syria. Dette for å sikre oljefelt i Øst-Syria, samt å fortsette å kjempe mot IS-styrker.

Det var 9. oktober at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan innledet en lenge varslet militæroffensiv mot det nordøstlige Syria, der han vil opprette en rundt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» på syrisk side av grensa. Begrunnelsen er at han vil holde syriskkurdisk milits på avstand, og Tyrkia ønsker også å sende millioner av syriske flyktninger tilbake til Syria og bosette dem i området.