Brexitsamtalene fortsetter – ingen gjennombrudd i natt

Storbritannias statsminister Boris Johnson ventes å orientere sin regjering om framgangen etter en natt med forhandlinger. Samtalene fortsetter onsdag morgen, melder BBC.

– Diskusjonene fortsatte langt inn i natta og fortsetter i dag, sier en ikke navngitt europeisk tjenestemann til nyhetsbyrået AP.

I London sier kilder ved Johnsons kontor at det «fortsatt gjenstår mer arbeid».

Flere medier meldte tirsdag at et utkast til en brexitavtale kunne bli offentliggjort onsdag morgen.

Tidspress

EU-forhandler Michel Barnier har sagt at et utkast må være på bordet onsdag morgen hvis EU-landene skal ha mulighet til å vurdere utkastet før toppmøtet som starter torsdag. Han skal senere onsdag brife EUs kommissærer og ambassadører om status i forhandlingene.

Dersom forhandlingene strekker ut og en avtale ikke kommer på bordet, sier tjenestemenn at samtalene kan gjenopptas neste uke og at det vil bli kalt inn til et nytt toppmøte i tide. 31. oktober skal Storbritannia etter planen forlate EU.

EU-kilder sier britene har kommet med flere innrømmelser i spørsmålet om handel over den irske grensa. Ifølge The Guardian skal forhandlerne i prinsippet være enige om at det skal etableres tollgrense i Irskesjøen, en løsning som statsminister Boris Johnsons forgjenger Theresa May hadde avvist.

Motstand i Parlamentet

En slik løsning kan innebære at den britiske provinsen Nord-Irland fortsatt er underlagt EUs regler og forhindre en såkalt hard landegrense til EU-medlemmet Irland.

Hvis det stemmer at Johnson nå har gitt etter for EUs krav, må han fortsatt stå løpet ut i Parlamentet. Der kan han møte motstand fra det nordirske unionistpartiet DUP, som er støtteparti for den britiske regjeringen, samt fra mer urokkelige brexit-forkjempere.

Johnson antas da å argumentere for at Nord-Irland under en slik avtale fortsatt vil være juridisk innenfor Storbritannias tollområde.