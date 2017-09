Minst åtte omkom i kraftig uvær i Romania

Uværet førte både til at tak blåste av og lastebiler veltet, ifølge ordfører Nicolae Robu i Timisoara. Også trær og strømledninger har blåst over ende mange steder.

Blant de omkomne er to personer i Timisoara. Den ene ble truffet av et reklameskilt, den andre fikk et tre over seg.To andre mistet livet i byen Buzias, mens én omkom i Bistritia nordvest i landet.

Ifølge nyhetsbyrået AGERPRES har 30 personer fått behandling etter at de ble truffet av flygende gjenstander.

Enkelte av vindkastene var oppe i 28 meter per sekund, og myndighetene ba folk om å holde seg hjemme, trekke ut kontakter og holde seg unna elektrisitetsverk.

Mange boliger har mistet strømmen som følge av uværet, og skoler, sykehus og boliger har fått taket revet av.

Uværet rammet etter flere dager med varmt vær.