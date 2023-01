Knepent tap for McCarthy – 14 utbrytere har gått over til hans side

Kevin McCarthy tapte også den tolvte avstemningen i Representantenes hus, men nærmer seg flertall. Bare sju utbrytere stemte mot ham denne gangen.

Kevin McCarthy tok fredag fatt på den fjerde dagen med avstemninger i forsøket på å sikre seg jobben som leder for Representantenes hus de neste årene.

NTB

Det ble ganske tidlig klart at heller ikke den første avstemningen på dag fire kom til å gå McCarthys vei, men resultatet ble svært jevnt til slutt. Fortsatt var det noen partifeller som ikke ville stemme på ham. Men utbrytergruppen var mer enn halvert, fra drøyt 20 til fredagens 7.

Etter oppropet sto McCarthy med 213 stemmer, mens han trenger 218 for å bli valgt.

Med 222 representanter har republikanerne et lite flertall, men det skal ikke mer enn fem utbrytere til for å ødelegge for ham.

Optimistisk

Før oppropet engang var kommet halvveis, var det registrert fem stemmer til motkandidatene Jim Jordan og Kevin Hern. Dermed var det klart at McCarthy heller ikke denne gangen ville klare å samle nok stemmer. Han fikk likevel rett i det optimistiske utsagnet han kom med på vei inn i salen:

– Følg med, så vil dere se at noen av dem som har stemt mot meg, vil stemme for meg.

Duket for en 13. avstemning

Demokratene i Huset stemte også denne gangen på sin kandidat, Hakeem Jeffries, som sto med 211 stemmer da oppropet var ferdig. Det er første gang han har fått færre stemmer enn McCarthy.

Likevel er det altså fortsatt ikke valgt noen leder, og det vil bli nødvendig med minst en avstemning til. I mellomtiden ligger det an samtaler i gangene og i mindre grupper i et forsøk på å overbevise noen av de utbryterne som fortsatt holder stand.

Representantenes hus trenger en leder før det kan konstituere seg etter mellomvalget i november, ta de nye representantene i ed og ta fatt på det politiske arbeidet.