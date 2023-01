To knepne tap for McCarthy – 15 utbrytere har gått over til hans side

Fredag klarte Kevin McCarthy å lokke 15 utbrytere over på sin side, men ikke nok til å få flertall. Etter to avstemninger tok Representantenes hus pause.

Det var bevegelse på dag fire med avstemninger om ledervervet i Representantenes hus, men ikke nok bevegelse til å sikre Kevin McCarthy flertallet han trenger for å bli valgt.

NTB-Fredrik Ljone Holst

Kevin McCarthy tok fredag fatt på den fjerde dagen med avstemninger i kampen for å sikre seg jobben som leder for Representantenes hus de neste årene.

Republikanske Matt Gaetz (stående) i samtale med partifelle Jim Jordan, som Gaetz nominerte og stemte på, i stedet for å stille seg bak Kevin McCarthy i fredagens første avstemning. Jordan er en av dem som har fått stemmer fra utbryterne de siste dagene, og Gaetz er en av dem som har stått steilest mot McCarthy.

Lauren Boebert er en av utbryterne som heller ikke vil gi seg i runde tolv. Både torsdag og fredag nominerte hun – og stemte på – Kevin Hern og påpekte at hun ikke har noe å mot å stemme på en Kevin, bare ikke Kevin McCarthy.

Hakeem Jeffries – her i samtale med den forrige lederen for Representantenes hus, Nancy Pelosi – er Demokratenes kandidat til ledervervet. De har stemt på ham hele veien, og i de elleve første avstemningene fikk han flere stemmer enn Kevin McCarthy.

Det ble ganske tidlig klart at heller ikke den første avstemningen på dag fire kom til å gå McCarthys vei, men resultatet ble svært jevnt til slutt. Fortsatt var det noen partifeller som ikke ville stemme på ham. Men utbrytergruppen var mer enn halvert, til 7 fra drøyt 20 tidligere i uka.

Etter oppropet sto McCarthy med 213 stemmer, mens han trenger 218 for å bli valgt.

Med 222 representanter har republikanerne et lite flertall, men det skal ikke mer enn fem utbrytere til for å ødelegge for ham.

Optimistisk

Før oppropet engang var kommet halvveis, var det registrert fem stemmer til motkandidatene Jim Jordan og Kevin Hern. Dermed var det klart at McCarthy heller ikke denne gangen ville klare å samle nok stemmer. Han fikk likevel rett i det optimistiske utsagnet han kom med på vei inn i salen:

– Følg med, så vil dere se at noen av dem som har stemt mot meg, vil stemme for meg.

13 strake nederlag

Dermed gikk representantene løs på avstemning nummer 13. Den gode fremdriften fra runden før var det lite igjen av, men ytterligere én avhopper kom over på McCarthys side. Men 214 er fortsatt fire stemmer for lite, og kammeret står fortsatt uten en leder.

Ingen nominerte noen motkandidat til den runden, men det er heller ikke noe krav. Seks republikanere stemte på Jordan.

Demokratene i Huset stemte også denne gangen på sin kandidat, Hakeem Jeffries, som fikk 211 stemmer i fredagens første runde og 212 i den andre. En representant som var på sykehus for en planlagt operasjon ble tilsynelatende erstattet av en vara.

Dette var den første dagen Jeffries fikk færre stemmer enn McCarthy.

Pause til kvelden

Altså må Huset til pers enda en gang. Mens demokratene var innstilt på å gå rett på neste runde, foreslo republikanerne en pause til klokken 22. Det ble vedtatt med 220 stemmer fra republikanerne mot 212 stemmer fra demokratene.

Om det blir en ny avstemning når de møtes igjen – klokken 4 natt til lørdag norsk tid – er ikke klart. De kan også vedta å heve møtet igjen. Det ligger uansett an til heftige diskusjoner og forsøk på å samle troppene på republikansk siden før møtet fortsetter.

Tirsdag og onsdag ble det holdt tre avstemninger, mens demokratene presset på og fikk gjennomført fem på torsdag.

Mulig fravær i helgen

Dersom valgprosessen fortsetter inn i helgen, kan det bli uten et par av de republikanske delegatene, skriver Washington Post. Wes Hunt fikk en sønn tidligere denne uken og har reist hjem til Texas. Kevin Hern, en av utbryternes motkandidater til McCarthy, kan komme til å reise hjem til Oklahoma, der moren hans skal begraves lørdag.

I likhet med demokraten David Trone, som var på sykehus fredag, hadde de neppe sett for seg at lederstriden skulle bli så langvarig.

For å bli valgt kreves det flertall blant korrekt avgitte stemmer på en person, fraværende, blanke stemmer og stemmer på «til stede» regnes ikke med. Dermed senkes terskelen hvis færre representanter er til stede, noe som kan være til McCarthys fordel. Samtidig vil det helt klart være en ulempe for ham dersom noen av dem som mangler, ville stemt på ham.

Tilbud og innrømmelser

Underveis har McCarthy tilbudt flere innrømmelser som vil gi de enkelte representantene mer innflytelse i lovarbeidet, men svekke lederen i kammeret – jobben McCarthy er ute etter.

En mulighet flere har nevnt er å redusere antall forslagsstillere som kan tvinge fram en avstemning om å avsette kammerets leder. I dag kreves det fem, men McCarthy skal være villig til å la en enkelt representant kreve en avstemning, noe han tidligere har motsatt seg.

Komitéposisjoner skal også ha vært diskutert, inkludert muligheten for å gi flere av de mest konservative republikanerne plass i en komité som vurderer saker før de går til plenumsbehandling.

Skulle McCarthy bli valgt fredag, eller neste uke, vil han komme til Representantenes hus som en svekket leder, som hele tiden vil være sårbar for forsøk fra sine egne på å kaste ham. Samtidig trenger Huset en leder for å konstituere seg etter mellomvalget i november, ta de nye representantene i ed og ta fatt på det politiske arbeidet.