Dødstallet stiger etter skole­skyting i Russ­land

Tallet på døde etter skoleskytingen i byen Izjevsk i Russland har steget til 17. Elleve av de drepte er barn, opplyser russiske myndigheter.

En gutt blir tatt hånd om etter å ha unnsluppet skoleskytingen i Izjevsk i Russland mandag. Minst 17 personer er drept.

NTB-AFP-DPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politi og ambulansepersonell tar hånd om de sårede etter skytingen på en skole i Izjevsk sentralt i Russland.

En av de drepte bæres bort av begravelsesarbeidere etter skytingen i Izjevsk.

Flere har møtt opp for å legge ned blomster ved skolen etter masseskytingen mandag.

En politimann står vakt ved inngangen til skolen i Izjevsk mens en mann legger ned blomster til minne om ofrene som døde under skytingen mandag.

Den 34 år gamle angriperen tok sitt eget liv etter å ha åpnet ild på skolen, ifølge russiske medier.

Det er bekreftet at elleve barn er blant de drepte. Lærere og sikkerhetsvakter er også drept. Det er meldt om 24 sårede, hvorav mange er barn.

Mannen er identifisert av russiske myndigheter som Artjom Kazantsev, skriver nyhetsbyrået AP. Ifølge etterforskerne skal han ha gått i klær med nynazistiske symboler. Han var tidligere elev ved skolen, opplyser Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Ifølge lokale myndigheter sto gjerningsmannen registrert som pasient ved et psykiatrisk senter. Den russiske nasjonalgarden sier at han brukte to ikke-døde våpen, men at disse var ombygd slik at de kunne lades med ekte skudd.

Våpnene var angivelig ikke registrert.

Erklært sørgeperiode

Russlands president Vladimir Putin fordømte mandag skoleskytingen og omtalte den som et umenneskelig terrorangrep.

Izjevsk er en by med drøyt 650.000 innbyggere. Den ligger i Udmurtija ved Uralfjellene, drøyt 1.000 kilometer øst for Moskva. Udmurtija har erklært at det skal være en sørgeperiode fram til 29. september.

Skolen har elever fra barneskolealder og opp til ellevte trinn.

Ikke første gang

Det har vært flere skoleskytinger i Russland de siste årene, noe som har rystet landet. I tillegg er det en trykket stemning etter at president Vladimir Putin erklærte delvis mobilisering i forbindelse med krigen i Ukraina sist onsdag.

I april skjøt en mann rundt seg på en barnehage i Uljanovsk-fylket sentralt i Russland. Da ble en lærer og to barn drept. I tillegg tok mannen sitt eget liv.

I 2021 var det to større skoleskytinger: En på en skole i Kazan der ni personer ble drept, og en på universitetet i Perm der seks ble drept. Våpenlovene i Russland har vært oppe til vurdering på grunn av skyteepisodene.