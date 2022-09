Trump langer ut mot Biden i tale i Pennsylvania

Donald Trump stemplet president Joe Biden som en «statsfiende» i en tale i Pennsylvania lørdag, og varslet reaksjoner etter FBIs ransaking av boligen hans.

Donald Trump kaller president Biden for en statsfiende i en tale lørdag. Bildet er fra en annen samling 5. august.

NTB-AFP

Trumps tilhengere, ofte kalt Maga-tilhengerne, har stilt seg i kø for å se den tidligere presidenten tale.

President Joe Biden anklaget Trump og hans støttespillere for å ville ta USA bakover i tid.

– Trusselen mot demokratiet kommer fra den radikale venstresiden, ikke høyresiden, sa Trump.

Lørdagens folkemøte, hvor Trump holdt tale til sine støttespillere, var hans første offentlige opptreden siden FBI-ransakingen 8. august.

Bidens tale

Talen til Trump fant sted få dager etter at Biden holdt en tale hvor han anklaget Trump og hans støttespillere for å ønske å ta USA tilbake i tid.

– Tilbake til et USA der det ikke finnes noen rett til å ta abort, ingen rett til privatliv, ingen rett til prevensjon, ingen rett til å gifte seg med den man elsker, sa Biden i en tale torsdag.

Trump sa at det var den mest ondskapsfulle, hatefulle og splittende talen noensinne holdt av en amerikansk president.

– Han er en statsfiende. Det skal dere vite, sa Trump.

– FBI-ransakingen vil gi tilbakeslag

Bakteppet for uttalelsene er FBIs ransaking av Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida forrige måned. Her fant de over 20 esker med elleve sett med graderte regjeringsdokumenter som Trump tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus. Noen av dem var markert som topphemmelige, og skulle dermed bare være tilgjengelige i særskilte offentlige bygg.

Fra talerstolen i Pennsylvania sa Trump at ransakingen kommer til å føre til en motreaksjon «ingen noen gang har sett tidligere.»

Han hevder at Biden-administrasjonen overvåket ransakingen, noe som ville vært i strid med regler som skal sørge for at FBI opptrer uavhengig av Det hvite hus.

Det hvite hus har sagt at Biden ikke har vært involvert i saken.