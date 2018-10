Amerikansk student anker utvisning til israelsk høyesterett

Lara Alqasem har vært internert siden hun ankom Israel med gyldig studentvisum den 2. oktober. Hun får lov til å bli værende i landet inntil høyesterett hører ankesaken hennes, som etter planen starter onsdag.

22-åringen anket til høyesterett etter at en lavere domstol avviste hennes krav om å bli værende i Israel fredag.

– Hun er veldig engasjert i dette. Hun kom inn på et universitet og organiserte hele livet sitt rundt at hun skulle studere i Israel. Hun føler at domstolene tar feil, og at myndighetene feiltolker loven. Hun vil fortsette å kjempe, sier Alqasems advokat Leora Bechor.

Israel sier Alqasem, tidligere boikott Israel-aktivist ved Universitetet i Florida, fortsatt er en aktiv forkjemper for boikott. Selv har hun sagt at hun ikke lenger er aktiv.

Statsminister Benjamin Netanyahu har forsvart sin regjerings håndtering av saken, og sier ethvert land har rett til å bestemme hvem de vil slippe inn.

Da han fikk spørsmål om saken søndag, sa han at den nå ligger i domstolenes hender.

– De bestemmer om de vil ta den eller ikke. Hvis de tar den, får vi se hvordan dette utvikler seg, sa han.

Alqasem ble tatt inn på et masterstudie i menneskerettigheter ved Det hebraiske universitetet i Jerusalem. Første skoledag var søndag.