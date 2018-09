Ny svensk regjering: Löfven og Kristersson sikter begge mot sentrum

Löfven var torsdag førstemann til å ha samtaler med Andreas Norlén. Riksdags-lederen møtte deretter Moderaternas leder Ulf Kristersson, og til slutt Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

Etter samtalene understreket Löfven at en ny regjering må være i stand til å få et statsbudsjett vedtatt senere i høst.

– Man må ganske enkelt ha tilstrekkelig støtte i Riksdagen, sa Socialdemokraternas leder.

Han ble tidligere denne uken formelt avsatt som statsminister av Riksdagen. Men han er fortsatt fungerende regjeringssjef inntil en ny regjering kommer på plass.

Blokkoverskridelse

Löfven gjentok torsdag at Socialdemokraterna ikke vil bli noe støtteparti for en borgerlig regjering. Han er åpen for samarbeid på tvers av blokkene, og for å snakke med alle andre partier – med unntak av Sverigedemokraterna.

Også Ulf Kristersson er en varm tilhenger av samarbeid på tvers av de politiske blokkene. Men han ser for seg en helt annen type samarbeid.

Kristersson håper å lede en borgerlig firepartiregjering som kan få støtte fra Socialdemokraterna blant annet i budsjettsaker. Og det er nettopp denne typen støtte Löfven avviser.

– Ingen gode forutsetninger

Kristersson og den borgerlige Alliansen kan inntil videre heller ikke regne med å få hjelp fra høyrepopulististiske Sverigedemokraterna.

– Jeg ser ingen gode forutsetninger for at en Allianse-regjering skal kunne tiltre, sa Åkesson etter sitt møte med Andreas Norlén.

Partilederen gjorde det klart at han ville stemt nei til en slik regjering nå. Grunnen er at den politiske avstanden er for stor til Centerpartiet og Liberalerne, to av partiene som utgjør Alliansen.

I stedet håper Åkesson på en borgerlig regjering hvor disse to partiene ikke deltar. Den kan få Sverigedemokraternas støtte, forutsatt at partiet får gjennomslag for noen av sine krav.

Norléns møter med de tre partilederne torsdag markerer starten på de formelle sonderingene for å få på plass en ny regjering. Hvordan regjeringen vil se ut, er fortsatt høyst uklart.