Stormy Daniels må betale Trump flere millioner

Den føderale dommeren S. James Otero sier Daniels må betale Donald Trumps advokatutgifter på 293.000 dollar i forbindelse med søksmålet om ærekrenkelser hun rettet mot presidenten tidligere i år. Summen tilsvarer om lag 2,5 millioner kroner.

Daniels er også dømt til å betale 1.000 dollar, rundt 8.500 kroner, i avgifter i forbindelse med søksmålet.

Domstolen i Los Angeles avviste i oktober søksmålet mot presidenten. Retten kom fram til at Twitter-meldingen Trump ble saksøkt for var en «retorisk overdrivelse». Det sto videre i kjennelsen at en «retorisk overdrivelse» er en del av den politiske debatten i USA, og at slike retoriske utsagn er beskyttet i grunnloven.