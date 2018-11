Prins Charles lover å tie når han blir konge

Prins Charles er kjent for å være frittalende og ha sterke meninger. Han har ytret seg om det han mener er stygg arkitektur, om klimaendringer, naturvern og sosiale forhold.

På spørsmål om han vil fortsette å uttale seg like sterkt om temaer han er opptatt av, når han en gang skal etterfølge sin mor, dronning Elizabeth, og bli konge, svarte han nylig i et intervju med BBC:

– Det vil jeg ikke. Jeg er ikke så dum. Du kan ikke opptre på samme måte når du er tronarving som når du er monark.

Brev til statsråder

I BBC-intervjuet sier prins Charles at samme hva han gjort, har han forsøkt å være partipolitisk nøytral. Det samme understreket han da det for noen år siden kom fram i The Guardian at han i 30 år har skrevet brev til en rekke statsråder.

Da innholdet i flere av brevene ble offentliggjort etter en ti år lang rettstvist, avviste prins Charles spekulasjoner om at han hadde forsøkt å påvirke regjeringsmedlemmer. Han hevdet at han bare forsøker å bruke sin posisjon til å hjelpe andre.

Og at han har hjulpet andre, er det ingen tvil om. I 1976 etablerte han The Prince's Trust for å hjelpe vanskeligstilte eller arbeidsløse ungdommer å lære seg et yrke og starte egne bedrifter. I alt har rundt 900.000 ungdommer vært med i et prosjekt gjennom The PrinceŽs Trust, som prins Charles fortsatt engasjerer seg sterkt i.

Prins Charles er også svært opptatt av økologisk landbruk og driver sin eiendom Highgrove i Gloucestershire etter økologisk prinsipper. For noen år siden skapte han overskrifter og ble gjort narr av da han fortalte at han «snakker med plantene sine».

Utålmodig

Prins Charles var bare fire år da hans mor brått ble dronning i 1952. Dronning Elizabeth er nå den monark i britisk historie som har sittet lengst på tronen. Hun er 92 år og har genene på sin side. Dronningmoren ble 101, og lever Elizabeth like lenge, vil prins Charles være nærmere 80 år før han blir konge.

I mellomtiden har han måttet skape sin egen rolle. Prinsen av Wales, som er tittelen til tronarvingen, har ingen formell konstitusjonell rolle. Men som de andre kongelige har prins Charles en rekke representasjonsoppgaver i inn- og utland.

Hans to sønner, prins William og prins Harry, forteller i BBC-dokumentaren om en far som jobber fra tidlig morgen til sen kveld. De håper han skal trappe noe ned og kunne tilbringe mer tid med barnebarna, men er slett ikke sikre på at det skjer.

– Han er en utålmodig mann, som gjerne skulle ha gjort ting i går. Det tror jeg de som jobber sammen med ham merker, sa CharlesŽ kone, hertuginne Camilla, i det samme intervjuet.

Tette bånd til Norge

Prinsens 70-årsdag har vært feiret på flere måter allerede, men på selve dagen onsdag blir det mottakelse og middag på Buckingham Palace i London med kongelige gjester fra mange land. Blant gjestene er både vårt eget kongepar og kronprinsparet.

At både det norske kongeparet og kronprinsparet drar for å feire prins Charles, viser de tette forbindelser mellom de to lands kongehus. Det norske og britiske kongehuset er også i slekt med hverandre. Kong Harald og dronning Elizabeth er tremenninger, og kronprins Haakon og prins Charles er firmenninger.

– Jeg vet at det er et varmt vennskap mellom prins Charles og Camilla og kong Harald og dronning Sonja. Det er de som er tettest i alder, sier Wibecke Lie, mangeårig kongeekspert i NTB.

Det norske kongeparet har også opprettholdt en tradisjon fra kong Olav–å dra på julehandel til London.

– De bor da i den norske residensen i Kensington, som har en egen kongeleilighet. Jeg tror nok også at de blir invitert til prins Charles og Camilla, sier Wibecke Lie.