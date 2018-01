Tre nordmenn nominert til Grammy 2018

Lindberg er nominert i den gjeve klassen for beste produsent for klassisk musikk. I tillegg er han dobbeltnominert i kategorien for beste surroundalbum og runder av med en nominasjon i klassen for best produserte klassiske album.

Med det har Lindberg totalt 20 Grammy-nominasjoner siden 2006, uten at det har blitt noen seiere hittil.

Eriksen og Hermansen i Stargate er nominert for tredje gang til en Grammy-pris – denne gang med Julia Michaels og låten «Issues» i den prestisjetunge Song of the Year-kategorien. Samlet kan duoen vise til to seiere og 13 nominasjoner siden 2007.

Den 60. Grammy-prisutdelingen finner sted i USA. Fjernsynssendingen fra Madison Square Garden i New York starter klokken 1.30 norsk tid, natt til mandag.

Vert for musikkgallaen er James Corden, som ifølge USA Today har lovet å bære en hvit rose – slik en rekke artister vil gjøre – i solidaritet med #metoo- og Time's Up-bevegelsene.