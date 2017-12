Senatet vedtar historisk skattereform i USA

– Vi er et steg nærmere ved å dele ut MASSIVE skattekutt til arbeidene familier i USA, skrev Trump på Twitter like før klokken 3 natt til lørdag lokal tid.

Da var det gått bare kort tid siden Senatets vedtak var blitt fattet. Trump retter spesiell takk til Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, samt Republikanernes leder i finanskomiteen, senator Orrin Hatch, for å ha kjempet for å få vedtaket gjennom i Senatet.

– Jeg ser fram til å signere den endelige reformen før jul, skriver Trump videre på Twitter.

Republikanerne gliste bredt, håndhilste på hverandre, klasket hverandre på ryggen og klemte hverandre da vedtaket var i boks, skriver AFP.

Stort skattekutt

Skattereformen innebærer et samlet skattekutt på nærmere 1.500 milliarder dollar, rundt 12.000 milliarder kroner, over en tiårsperiode.

Reformen vil senke skatten både for bedrifter og velstående amerikanere, noe som har vært en kampsak for Trump og Republikanerne.

Småbedrifter skal også dra nytte av skattereformen. Men folk flest får ikke dra like stor nytte av skattekuttet. Ifølge anslag fra skattekomiteen i Kongressen vil endringene for mange familier bare bli små, og innen 2027 kommer familier med inntekt på mindre enn 75.000 dollar i året risikere å betale mer i skatt enn de gjør i dag.

– Skattereformen er fjernt fra realiteten som det amerikanske folket har behov for, sier Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer.

Han kritiserer Republikanerne for å ha lagt fram det 479 sider lange utkast til skattereform med håndskrevne endringer bare timer før avstemningen slik at senatorene ikke fikk tid nok til å sette seg godt nok inn i den.

– Hastverksarbeid og nattemørket var Trumps allierte i denne prosessen, sier Schumer.

På spørsmål om hvorfor Senatet nå har vedtatt en reform som noen av senatorene ikke har fått tid til å lese, svarer den republikanske senatoren Ron Johnson slik:

– Man leser egentlig ikke denne type lovforslag.

Motstand

51 stemte for den største skattereformen på 31 år, mens 49 senatorer stemte imot. Motstanden har vært stor blant Demokratene, men det har også vært kritiske stemmer innad i Trumps eget parti. Til slutt var det kun den republikanske senatoren Bob Corker som stemte imot sitt eget parti.

Corkers beslutning var ikke uventet. Han hadde i forkant gitt uttrykk for bekymring for at reformen ville plusse på enda mer på landets gjeld. Han sa fredag at han ikke ønsker å belaste framtidige generasjoner med enda mer gjeld.

– Store reformer er sjelden populære. Dere husker hvor upopulær Obamacare var da den ble vedtatt, sier McConnell.

To versjoner

Senatets versjon av skattereformen skal nå sys sammen med et vedtak som ble fattet i Representantenes hus tidligere denne måneden.

Målet er at disse to ulike versjonene av skattereformen skal samles og vedtas før jul i begge kamrene i Kongressen før de sendes tilbake til Trump for signering.

– Nå må vi handle raskt i det videre komitéarbeidet slik at vi kan få lagt den endelige reformen på president Trumps bord, sier Republikanernes leder i Representantenes hus, Paul Ryan.