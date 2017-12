Med i delegasjonen er Viktor Kalganov, som er nestleder for Russlands nasjonale senter for forsvarsforvaltning og ansvarlig for nasjonale sikkerhetsspørsmål, melder nyhetsbyrået TASS.

– Nord-Korea er vår nabo. Vi må etablere et forhold til landet og politisk dialog er veldig viktig, sier Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov.

Delegasjonen ankom Pyongyang tirsdag og skal bli til lørdag.