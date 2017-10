Avis: May hinter om Johnsons framtid

Uttalelsene kommer etter at hun har fått skarp kritikk fra sitt eget parti. Til avisen sier May at det aldri har vært hennes stil å vike unna en utfordring, og at hun ikke vil begynne med det nå. Sunday Times tolker det som et signal på at hun er klar for å få inn nye ministre i sin regjering og kvitte seg med dem som har gitt henne problemer.

– Jeg er statsministeren, og en del av min jobb er å sørge for å ha de beste folkene i min regjering for å få mest ut av talentet som fins i partiet, sa May.

Ifølge kilder i torypartiet skal May endre på regjeringskabalen etter EU-rådets møte 18. og 19. oktober.

Mays administrasjon ønsker ikke å kommentere artikkelen i The Sunday Times.

Helt siden det dårlige valgresultatet i juni, der de konservative mistet sitt flertall i Underhuset, har det vært spekulasjoner om at May kunne bli utfordret som leder.

Tidligere partitopp Grant Shapps i det konservative partiet vil kaste statsminister May. Han sa fredag til BBC at han har støtte av 30 av partiets parlamentsmedlemmer, inkludert fem av partiets tidligere ministre.

– Det landet trenger nå er stødig ledelse, og det er det jeg yter, med full støtte av min regjering, sa May til britisk presse fredag ettermiddag.