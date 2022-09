Russiske Novaja Gazeta sier de er fra­tatt retten til å gi ut avisen

Den uavhengige russiske avisen Novaja Gazeta sier utgiverlisensen deres er inndratt av myndighetene.

Novaja Gazetas sjefredaktør Dmitrij Muratov deltok nylig i bisettelsen til Mikhail Gorbatsjov, Sovjetunionens siste leder. Muratov ble i fjor tildelt Nobels fredspris.

En domstol inndro lisensen mandag, og avisen er dermed i praksis ilagt et forbud mot videre drift i Russland, skriver Reuters. Avisen har kritisert Russlands invasjon av Ukraina og stanset utgivelsen midlertidig i mars på grunn av skjerpet russisk sensur.

I en sak anlagt av medietilsynet Roskomnadzor, anklages Novaja Gazeta for ikke å ha lagt fram dokumenter om et eierskifte i 2006.

