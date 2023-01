Flere hemmelige dokumenter funnet i Bidens hjem i Wilmington

Joe Bidens advokater fant flere hemmelige dokumenter enn det som først ble opplyst da de gikk gjennom presidentens hjem i Delaware, sier Det hvite hus.

USAs president Joe Biden.

NTB-AP-Reuters

Funn av hemmelige dokumenter på avveie er blitt en het politisk potet for USAs president Joe Biden.

Det skal være snakk om ytterligere fem dokumenter.

New York Times skriver at dokumentene er funnet i et lagerrom ved siden av Bidens garasje. I en uttalelse torsdag sa Det hvite hus at ett dokument ble funnet i dette rommet.

Dokumentene det er snakk om, skal ha blitt funnet noen timer etter torsdagens kunngjøring, ifølge avisens kilder. Representanter fra justisdepartementet i Washington var da kommet for å hente det ene dokumentet som ble oppdaget først.

– Da jeg ga det over til justisdepartementets folk som var med meg, ble ytterligere fem sider med hemmeligstempling oppdaget i materialet. Totalt var det seks sider. Justisdepartementets representanter tok umiddelbart hånd om materialet, sier Bidens spesialrådgiver Richard Sauber i en uttalelse lørdag.

Joe Bidens juridiske team erkjente denne uken at de hadde funnet fortrolige dokumenter fra Bidens tid som visepresident i Barack Obamas regjering. Funnet ble gjort i Bidens hjem i Wilmington i Delaware, blant annet i garasjen.

Tidligere er slike dokumenter funnet i både boligen og i en tankesmie i Washington der Biden jobbet. USAs justisminister Merrick Garland utnevnte torsdag en spesialetterforsker for å granske saken.

Valget falt på Robert Hur, tidligere føderal statsadvokat i Maryland.