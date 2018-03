Zuckerberg må forklare misbruk av data

WASHINGTON: Facebook-sjef Mark Zuckerberg sier han gjerne går i vitneboksen hos Kongressen. – Dette var et stort tillitsbrudd, og jeg beklager for at dette har skjedd, sier Zuckerberg. Han er blitt avkrevd svar både fra EU-parlamentet, Parlamentet i Storbritannia og ledende demokrater i den amerikanske Kongressen.