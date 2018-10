Trump kaller pakkebomber «terroriserende handlinger»

I en tale fredag kort tid etter at en mann ble pågrepet i forbindelse med bombene, sier Trump at politiet har gjort en «utrolig jobb» i møte med bombetruslene.

– Vi må vise verden at vi står sammen, sier presidenten.

Trump sier det dreier seg om «foraktelige» handlinger som ikke har noen plass i USA.

Han bekrefter videre at en mistenkt er pågrepet. Over ti bomber er sendt i posten de siste dagene, adressert til Trumps politiske motstandere. Ingen av bombene har eksplodert, og motivet for handlingene er ikke kjent.

Trump har etter sine uttalelser tidligere i uka blitt anklaget for å ta for lett på pakkebombene, og senest fredag omtalte han dem som «bombegreier» på Twitter.

Han klaget videre over at medienes dekning av bombene svekker Republikanerne i valgkampen før kongressvalget. Mange har reagert kraftig på at han plasserte ordet «bombe» i anførselstegn i Twitter-meldingen, noe enkelte tolker som et nikk til dem som mener truslene er falske.