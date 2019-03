Trusler og lokketilbud før ny brexitavstemning

Aftenbladet/Politiken

Unnskyld på forhånd til de travle, men i dagens brexitkapittel begynner vi med en liten omvei. Den er halvfrekk, så heng med.

På torsdag var den britiske regjeringens øverste juridiske rådgiver, Geoffrey Cox, i parlamentet for å fortelle om sine møter i Brussel, hvor han hadde prøvd å få EU til å komme med innrømmelser.

Han ville ha EU til å lage et juridisk tillegg til skilsmisseavtalen for å få flere parlamentsmedlemmer til å stemme for avtalen når den igjen skal til avstemning tirsdag.

Om tillegget sa kronjuristen, mens han la hodet på skrå og så rundt seg på forsamlingen av parlamentarikere:

– Den har blitt kjent som «Cox’ skamkapsel», og det er min oppgave å sørge for at alt som inngår i den er fullt funksjonsdyktig.

Det skal tilføyes at Geoffrey Cox har en uvanlig dyp og vibrerende stemme, som kan få hva som helst til å høres dristig ut, men denne gang var det også intensjonen.

Skamkapselen, som den konservative juristen omtalte, er et iøynefallende stykke tøy plassert foran det mannlige kjønnsorgan. Opprinnelig – og her er vi 700 år tilbake i tid – dekket skamkapselen over blottede kjønnsdeler mellom to løse bukseben, men senere utviklet den seg til å bli et moteplagg, til luksusgjenstander med perler og snorer, hvis eneste funksjon var å pynte overklassens menn nedentil.

Få innrømmelser

Og her er vi så – beklager omveien – fremme på hovedsporet, for det Geoffrey Cox ville ha med seg hjem fra Brussel var en slags pynt til å fremheve skilsmisseavtalens stående potens.

Geoffrey Cox hadde dratt til Brussel for å få innrømmelser vedrørende avtalens nødløsning – en forsikringsanordning som skal forebygge en såkalt hard grense mellom Irland og Nord-Irland ved å beholde Storbritannia i en tollunion med EU også etter brexit, i en foreløpig udefinert periode.

Med den rette pynten ville Geoffrey Cox muligens kunne endre sin juridiske vurdering i en retning som kunne forsikre flere skeptiske, konservative partifeller om at nødløsningen ikke vil holde Storbritannia til EUs regelverk for evig. Forhandlingene i Brussel gikk imidlertid ikke som Geoffrey Cox ønsket.

Trusler og lokkepund

EU-forhandlerne ville svært gjerne gjenta at forsikringsanordningen kun trer i kraft hvis man ikke har funnet en bedre løsning, men de kunne ikke bli enige med Geoffrey Cox om et juridisk bindende tillegg, og derfor så det søndag kveld ut til at den britiske regjeringen på tirsdag må klare seg uten skamkapsel.

Det er mulig at Theresa May selv vil prøve seg med en reise til Brussel før avstemningen. Ellers må hun håpe at noen av regjeringens andre triks vil fungere. Mye er i spill, som både truer og lokker, og alle vil komme godt med, siden det endte med det største nederlaget for en regjering i britisk historie da samme avtale var til avstemning i januar.

Penger, penger, penger

Det mest benyttede trikset er en ny klassiker fra den siste tiden, hvor Theresa May truer med hva som vil skje uten avtalen hennes. Alternativene er at brexit ikke skjer i det hele tatt, at skilsmissen blir utsatt med fortsatt politisk stillstand som konsekvens, eller at Storbritannia fyker utenfor kanten av stupet uten noen form for avtale.

Lokketriksene går kort fortalt ut på å love en masse penger til populære tiltak. The Sunday Times skriver at finansminister Phillip Hammond denne uken vil erklære at regjeringen vil bruke 20 milliarder pund – omtrent 227 milliarder kroner – på skoler, politi og skatteletter. Det er imidlertid én liten betingelse.

Pengene kommer bare hvis skilsmisseavtalen med EU blir stemt igjennom.