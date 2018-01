NATO holder døra åpen for Makedonia

– De allierte er imponert over besluttsomheten og entusiasmen i arbeidet deres for å bli med i alliansen. Jeg ønsker at dere skal lykkes, og NATO ønsker at dere skal lykkes, sa Stoltenberg da han holdt tale i nasjonalforsamlingen i Skopje torsdag.

NATO holder døra åpen for medlemskap, fastslo han.

– Men samtidig som der er bra med ambisjoner, er det også viktig å være realistisk. Det er fortsatt mye hardt arbeid som gjenstår, sa Stoltenberg.

Navnestriden med Hellas må løses, understreket han. Problemet er at Makedonia også er navnet på en region i Hellas. En løsning skal ha kommet nærmere i forhandlinger i FN-regi denne uka.

Stoltenberg påpeker samtidig at ytterligere politiske reformer må på plass før Makedonia kan bli med i NATO.