Møtet i Trump Towers 26. etasje fortsetter å hjemsøke presidentfamilien.

Presidentens tidligere sjefstrateg Steve Bannon ripper opp i et omstridt møte mellom Trumps sønn, svigersønn og fem russere i Trump Tower.

Timingen er elendig for Donald Trump, og ordene treffer et særdeles ømt punkt.

Mens Det hvite hus er midt i en offentlig kampanje rettet mot FBIs etterforskning av hvorvidt det foregikk et samarbeid mellom Donald Trumps valgkampstab og russere i forkant av presidentvalget i 2016, retter hans tidligere sjefstrateg Steve Bannon på ny søkelyset mot et omstridt møte i Trump Tower.

Og mens Donald Trumps sønn Don Trump Jr., og svigersønn Jared Kushner, har bagatellisert møtets betydning, gir Steve Bannon fritt utløp for sin forargelse.

Møtet var «forrædersk», «upatriotisk» og generelt bare «bad shit», er Steve Bannon sitert på å ha sagt i en ny bok av journalisten Michael Wolff, som ventes i bokhyllene tirsdag neste uke, men allerede er omtalt av blant andre den britiske avisen The Guardian.

En delegasjon russere

Det var 9. juni 2016 at en bekjent av Don Trump Jr., Robert Goldstone, førte en delegasjon av russere gjennom sikkerhetskontrollen i Trump Tower og opp til Don Jr.’s kontor.

I forkant hadde de to hatt en mailkorrespondanse som avslørte Don Jr.’s vilje til å motta kompromitterende stoff om Trumps motkandidat, demokraten Hillary Clinton, fra en fremmed makt.

Robert Goldstone var manager for den russiske musikeren Emin Agalarov. Hans far, Aras Agalarov, er en russisk forretningsmann som Trump-familiens firma samarbeidet med, da de i 2013 avholdt Miss Universe-konkurransen i Moskva. Ifølge en mail, som Don Jr. senere har fremlagt etter at møtet ble omtalt av avisen The New York Times, skrev Robert Goldstone til ham 3. juni 2016 med et tilbud.

Aras Agalarov hadde nettopp hatt et møte med den russiske aktoren som tilbød Trump-kampanjen offisielle dokumenter og informasjon som kunne inkriminere Hillary og hennes omgang med Russland, og ville kunne hjelpe Donald Trump, skrev Robert Goldstone.

Den offisielle russiske avsenderen avskrekket tydeligvis ikke Don Jr.

– Jeg elsker det, svarte han.

En reaksjon han senere har forklart som bare en måte å si takk på.

Heller på Holiday Inn

Det har kommet frem at tre av Trump-leirens toppfolk, Donald Trump Jr., Jared Kushner og valgkampsjef Paul Manafort, deltok i møtet. Fra «russisk» side deltok – foruten Robert Goldstone – den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja, som ifølge The New York Times har forbindelser både til familien Agalarov og den russiske regjeringen, forretningsmannen Iraklij Kaveladze, den russisk-amerikanske lobbyisten Rinat Akhmetshin og en tolk.

Ifølge Steve Bannon burde Don Jr. og de andre straks ha ringt det føderale politiet FBI. Hvis møtet uansett skulle ha funnet sted, skulle det ha vært holdt langt unna og diskret, «på en Holiday Inn i Manchester i New Hampshire», slik The Guardian skriver at Michael Wolff siterer Michael Bannon.

Mike Segar, Reuters/Scanpix

Da kunne man ha dumpet informasjonen videre til Steve Bannons eget høyreorienterte nettsted Breitbart, «eller kanskje en annen, mer legitim publikasjon», er han sitert på å ha sagt.

Den tidligere sjefstrategen og selverklærte populisten fikk sparken av presidenten i august i fjor, og vendte tilbake til å lede Breitbart News. Han har siden støttet Donald Trumps dagsorden, men også åpent kritisert presidenten sparking av FBI-direktør James Comey som en kjempetabbe. En sparking som Donald Trump for øvrig trodde ville skaffe ham hyllest, som outsideren som gikk imot systemet, skriver Michael Wolff ifølge mediereferater av boken.

Fakta: Steve Bannon Ble i en periode betegnet som USAs president Donald Trumps høyre hånd. Fra august 2016 og fram til valget i november var han Trumps valgkampsjef. 64-åringen ble utnevnt til presidentens sjefstrateg da Trump inntok Det hvite hus i januar 2017. Ingen har hatt den tittelen før. Bannon ble samtidig gjort til permanent medlem av det nasjonale sikkerhetsrådet, som er presidentens øverste rådgivende organ for sikkerhets- og utenrikspolitikk. 5. april 2017 ble Bannon fjernet fra det nasjonale sikkerhetsrådet. Fortsatte som sjefstrateg fram til 18. august, da han forlot Det hvite hus. CNN og andre amerikanske medier har skrevet at Bannon ble presset ut. Før han ble valgkampsjef, var Bannon vært sjef for det omstridte, sterkt høyreorienterte nyhetsnettstedet Breitbart. Tidligere har han tjenestegjort i USAs marine, tatt en mastergrad ved Harvard og jobbet for den store investeringsbanken Goldman Sachs. Han har også produsert 18 filmer og vært rådgiver for den republikanske politikeren Sarah Palin. (NTB)

– Falske påstander

Steve Bannon skal også ha uttrykt at han er sikker på at Don Jr. tok med de russiske gjestene opp på Donald Trumps kontor, én etasje høyere opp i Trump Tower. Det understreker avisen The Washington Post at man ikke har funnet indisier for.

Pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, har sagt at boken inneholder absurde og «totalt falske påstander mot presidenten, hans regjering og hans familie».

I sin første erklæring om møtet 9. juni 2016 ga Don Trump Jr. et utfyllende referat, som ifølge amerikanske medier var avtalt med Donald Trump. Han sa at det i hovedsak handlet om et program for adopsjon til USA.

I et senere vitneutsagn sa han at Natalja Veselnitskaja var inne på noe om individer som var forbundet med støtte til Det demokratiske parti eller Hillary Clinton, men at hun stadig kom tilbake til en amerikansk lov som innførte sanksjoner mot høytstående russere, noe som fikk Russlands president Vladimir Putin til å forby adopsjon til USA. Møtet varte høyst en halvtime og var bortkastet tid, forklarte han.

Natalja Veselnitskaja har avvist at hun diskuterte emner med tilknytning til presidentvalgkampen, og at hun skulle ha handlet på vegne av den russiske regjeringen.

Paul Manafort er senere blitt siktet av FBI for hvitvasking av penger. Denne uken har han stevnet spesialetterforskeren i Russland-saken, Robert Mueller, for å ha utvidet etterforskningen sin til for mye, gitt utgangspunktet om et eventuelt samarbeid med russere om å påvirke valgkampen. Søksmålet hans reflekterer klagene fra mange konservative over at Robert Mueller fisker med for stort nett, og ennå ikke har påvist et samarbeid. Alle siktede er foreløpig siktet for andre ting, slik som å lyve for FBI.

Steve Bannon er sitert på å si til Michael Wolff at Robert Muellers sak handler om hvitvasking av penger. Før jul skrev The New York Times at aktorer i Brooklyn har bedt om papirer fra Deutsche Bank om Kushner-familiens eiendomsselskap.

Aftenbladet/Politiken