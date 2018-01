Tiltalen etter lastebilangrepet i Stockholm klar tirsdag

Rettssaken mot den terrormistenkte Akilov starter 13. februar og blir den mest omfattende terrorrettssaken noensinne i Sverige. Akilov er siktet for drap på fem personer.

– Det er det største terrorangrepet som har skjedd i Sverige, som skal prøves for retten. Angrepet har påvirket de fleste i landet på det ene eller andre vis, så det er klart at interessen er stor, sier Ingela Hessius, rettsekspert og advokat med mange års erfaring som både forsvarer og aktor.

Samtidig som tiltalen kommer, offentliggjøres også den innledende etterforskningen. Da vil man få svar på mange spørsmål, mener terroreksperten Magnus Ranstorp.

– Det mest interessante vil være historien rundt Akilov, mener han.

– Jeg tror de fleste vil ønske å vite hvorfor han gjorde det, hva som var omstendighetene rundt angrepet, om han handlet alene eller om han kan kobles opp mot radikale miljøer, sier han videre.

Vanskelig å terror-dømme

I debatten om rettssaken spekuleres det på om det kan bli vanskelig å dømme ham for terrorhandlinger. Til det må det vises at han har gjort stor skade på staten og skapt alvorlig frykt i befolkningen eller i en befolkningsgruppe.

Siden loven kom i 2003, har seks personer i Sverige blitt dømt for terrorhandlinger, men Ranstorp mener det bør være enkelt å dømme Akilov etter den nye loven.

– Jeg har vanskelig for å se at han ikke kan dømmes for terror. Dette angrepet er nesten definisjonen på å skape panikk i en befolkningsgruppe. Kjedereaksjonene som kom etterpå, med panikken og alle ryktene, kunne ha ført til en veldig sterk polarisering i samfunnet, sier han.

Hessius er enig og mener det er veldig viktig at Akilov blir dømt for terror. Både for å vise at Sverige kan håndtere slike saker riktig, men også for å sende signaler til terrorgruppene.

Kjørte lastebil i gågate

Angrepet skjedde 7. april i fjor da gjerningsmannen kapret en lastebil, kjørte nedover en travel gågate der han kjørte over flere mennesker, og endte i inngangspartiet til stormagasinet Åhléns i Stockholm sentrum.

Fire mennesker ble drept på stedet, én døde senere av skadene, og mange flere ble skadd.

Føreren av lastebilen forsøkte ifølge politiet å detonere en hjemmelaget sprengladning som forårsaket brann i butikklokalene, før han flyktet fra stedet. Få timer senere ble Rakhmat Akilov pågrepet av politiet.