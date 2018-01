USA: Bil måtte trekkes ut av tannlegekontor

Klokken var 5.25 søndag morgen da politiet fikk melding om en ulykke i Santa Ana sørøst for Los Angeles.

Det viste seg at en bilist i høy fart hadde truffet en midtrabatt og deretter blitt kastet opp i lufta. Bilen sto halvveis inne i andre etasje på en bygning som huser et tannlegekontor, skriver Los Angeles Times.

Brannvesenet måtte sende ut to kjøretøy for å trekke bilen ut av bygningen. Bilen sto da med fronten inne i bygget og de to som satt i bilens forseter ble sendt til sykehus med alvorlige skader.

Sjåføren innrømmet senere søndag overfor politiet at han hadde brukt narkotika.