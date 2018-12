Marokko går ut med bilder av tre drapsetterlyste menn

Bildene ble offentliggjort onsdag kveld, men myndighetene har foreløpig ikke gått ut med navn på de etterlyste, melder TV 2.

En mann er pågrepet og tre andre er mistenkt for å ha drept de to kvinnene som ble funnet drept i Atlas-fjellene i Marokko mandag morgen.

Tirsdag formiddag sa en myndighetskilde til VG at mannen som først ble pågrepet, pekte ut tre andre marokkanske menn i avhør. To menn ble kort tid etter pågrepet. Disse to ble imidlertid løslatt etter avhør, fikk VG opplyst onsdag kveld.

Ifølge lokale medier behandler myndighetene drapene som en terrorhandling, da den pågrepne ifølge påtalemyndigheten i landet skal ha tilknytning til en terrorgruppe, melder nyhetsbyrået AP.