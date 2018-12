Trump og presidentfruen på overraskende julebesøk til Irak

Det hvite hus hadde ikke varslet om besøket på forhånd, og presidentens tur til Midtøsten ble først kjent da det dukket opp bilder av han og kona Melania sammen med amerikanske soldater onsdag kveld.

Også USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton var med til Irak, der Trump ble tatt imot av USAs ambassadør Doug Silliman.

Besøket kommer bare en uke etter at Trump kunngjorde seier mot IS i Syria og at USAs om lag 2.000 soldater i landet skulle trekkes ut.

Det er Trumps første besøk til en krigssone siden han ble valgt i 2016, og presidenten har flere ganger fått kritikk for å ikke besøke amerikanske soldater i som kriger i utlandet tross sin knallharde forsvarsretorikk.