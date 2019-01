2019 har begynt – feiringen har gått verden rundt

Klokken 11 norsk tid ble rakettene sendt opp fra de små øystatene i det sørlige Stillehavet. Feiringen var imidlertid noe dempet på Kiribati, en av flere stillehavsnasjoner som trues av følgene av den globale oppvarmingen og som i 2018 har stått fremst i kampen mot klimaendringer.

En time senere var det New Zealands tur, sammen med Fiji og Tonga, til å takke av 2018. I New Zealands største by Auckland hadde titusenvis av mennesker samlet seg rundt det 328 meter høye Sky Tower for å se på fyrverkeriet som ble sendt opp fra toppen av tårnet.

Sydney er kjent for sitt nyttårsfyrverkeri, og sviktet heller ikke denne gang. Minst 1 million mennesker samlet seg for å se på at 8,5 tonn fyrverkeri gikk i lufta.

Bryllup, fyrverkeri og tempelbesøk

I Japan ble det nye året ringt inn klokken 16 norsk tid. Tradisjonen tro sto tempelbesøk på manges program.

I Indonesias hovedstad Jakarta giftet over 500 par seg under et offentlig massebryllup, men fyrverkeriarrangementer ble avlyst av respekt for ofrene etter forrige ukes tsunami.

Nyttårsfeiringen går slag i slag fra øst mot vest i takt med jordklodens rotasjon. Moskva fulgt etter klokken 22 norsk tid, og en time senere var det fyrverkeri i Aten, trass i øsende regnvær.

I Ras Al Khaimah i De forente arabiske emirater forsøkte myndighetene å sette ny verdensrekord med en tolv minutter lang serie med spektakulært fyrverkeri.

I Paris samlet tusener av mennesker seg for å overvære det tradisjonelle fyrverkeriet og lysshowet på Champs-Élysées, og i Berlin møttes folk til fyrverkeri og konsert med blant andre Bonnie Tyler ved Brandenburger Tor.

Konfetti i regnvær

Etter Europa og Afrika fulgte Nord- og Latin-Amerika, der den mest kjente feiringen fant sted på Times Square i New York. Rundt én million frammøtte trosset det våte og kalde været for å se på en krystallkule som senket seg under nedtellingen, før konfettiregnet startet og fyrverkeri lyste opp himmelen. Chris

Aller sist ut er de tre amerikanske øyene Wake, Howland og Baker Island som ligger i Stillehavet, like ved datolinjen. De to sistnevnte øyene er for øvrig ubebodd av mennesker, så der blir det neppe fyrverkeri å se når øyene går inn i det nye året klokken 13 norsk tid første nyttårsdag. Da viser kalenderen på Samoa og Kiribati to timer inn i 2. januar.