Fire som tviholder på makt

Rwanda

Da Paul Kagames geriljabevegelse RPF erobret hovedstaden Kigali i juli 1994, satte de en stopper for folkemordet som hadde pågått i 100 lange dager i Rwanda. 800.000 mennesker ble drept. Siden har Kagame vært landets de facto leder.

Økonomien er blitt styrket etter at han overtok et land i ruiner. Det er lite korrupsjon, og bruttonasjonalproduktet BNP er steget fra 416 dollar i 1994 til 2090 dollar i 2017. Kagame er likevel blitt kritisert for å undertrykke opposisjonen i landet.

Mosambik

Fra 1977 til 1992 raste det en blodig borgerkrig i landet. Det ble inngått en fredsavtale i Roma i oktober 1992. Året etter ble det første demokratiske valget gjennomført, og geriljabevegelsen Frelimo vant over sine tidligere rivaler i Renamo. Siden har Frelimo vunnet alle valg, nå sist med Filipe Nyusi i spissen. Renamo har beskyldt dem for valgjuks. Etter 2013 har det igjen utviklet seg til borgerkrig i landet. FN og Human Rights Watch har anklaget regjeringsstyrkene for både mord, voldtekt og brenning av landsbyer.

Angola

I september 2017 trådte landets president José Eduardo dos Santos frivillig tilbake etter 38 år ved makten. Hans parti MPLA har styrt landet helt siden uavhengigheten fra Portugal i 1975. Etterfølgeren hans, João Lourenço, er også fra MPLA.

Partiet har i mange år blitt beskyldt for brudd på menneskerettighetene av både Amnesty International og Human Rights Watch. Freedom House karakteriserte i 2014 landets politiske klima som «ufritt».

Uganda

Landets president Yoweri Museveni har regjert strengt helt siden partiet hans vant ved valget i 1986, etter en seks år lang borgerkrig. Han har vunnet samtlige valg siden. Senest i 2016, da både opposisjonen og internasjonale valgobservatører beskyldte ham for valgjuks. I 2005 endret han konstitusjonen slik at det nå ikke er noen begrensinger for hvor mange ganger han kan gjenvelges.

Mye tyder på at han posisjonerer sønnen sin general Muhoozi Kainerugaba, som sin etterfølger.