Full strid i Senatet om hemmelig Kavanaugh-rapport

FBI gjenåpnet sist uke bakgrunnsgranskingen av Kavanaugh for å undersøke anklagene om at han begikk seksuelle overgrep på 1980-tallet.

Granskingen av president Donald Trumps dommerkandidat til høyesterett er bestilt av Det hvite hus på justiskomiteens anmodning. FBI fikk én uke på seg, og nå er den hemmeligstemplede rapporten klar. Torsdag skulle senatorene etter tur få lese den i et sikret rom på Capitol Hill.

– Ingen vitner

Flere republikanere ble først orientert om rapporten bak lukkede dører, blant dem justiskomiteens leder Chuck Grassley. Han fastslår at FBI ikke har funnet «noen antydninger til dårlig oppførsel» fra Kavanaugh.

Etterforskerne har ifølge ham ikke funnet vitner som kunne bekrefte noen av anklagene mot Kavanaugh.

– Det er ingenting i den som vi ikke allerede visste om, ifølge Grassley.

Demokratene fremste senator i justiskomiteen, Dianne Feinstein, antyder på sin side at Det hvite hus har lagt strenge føringer for etterforskningen.

– Rapporten ser ut til å være produktet av en mangelfull etterforskning som var begrenset, kanskje av Det hvite hus, jeg vet ikke, sier senatoren fra California torsdag.

Republikanere på vippen

– Vi hadde mange grunner til å frykte at dette ville bli en svært begrenset prosess, sier Senatets minoritetsleder, demokraten Chuck Schumer fra New York.

– Frykten var begrunnet, tilføyer han.

Kavanaugh har benektet anklagene som er rettet mot ham.

Susan Collins fra Maine er en av tre republikanske senatorer som så langt ikke har sagt om de vil støtte ham, og som kan avgjøre Kavanaughs skjebne. Hun sier torsdag at FBIs gransking tilsynelatende er svært grundig, men at hun personlig vil lese avhørene før hun tar en beslutning.

Også republikaneren Jeff Flake, som stilte seg bak kravet om gransking, antyder at han er beroliget av rapporten.

– Vi har ikke fått sett noe ytterligere bekreftende informasjon, sier Arizona-senatoren ifølge The New York Times.

Ford ikke avhørt

Usikkerheten rundt tre av Republikanernes knappest mulige flertall på 51 stemmer i Senatet, var årsaken til at resten av partiet gikk med på kravet om å gjenåpne FBI-granskingen.

Det skjedde dagen etter at etter at psykologiprofessor Christine Blasey Ford vitnet i justiskomiteen forrige uke.

Der fortalte hun at Kavanaugh forgrep seg på henne da han var 17 og hun var 15. FBI har ikke avhørt Ford, ifølge hennes advokat

FBI har imidlertid snakket med den andre kvinnen, Deborah Ramirez, som hevder Kavanaugh utsatte henne for et seksuelt overgrep i studietiden. I tillegg har etterforskerne avhørt Kavanaughs studiekamerat Mark Judge, som ifølge Ford befant seg i rommet under det påståtte voldtektsforsøket.

«Brutal»

President Donald Trump mener kandidaten er blitt utsatt for en «brutal» behandling. Tirsdag kveld høstet han latter fra huiende fans da han under et valgmøte i Mississippi gjorde narr av Fords vitnemål i Senatet.

Senatorene Flake og Collins, samt Lisa Murkowski, som sitter på den tredje republikanske vippestemmen, fordømte alle Trumps uttalelser.

Fords vitnemål er gjennomgående blitt beskrevet som troverdig, noe også Trump ga uttrykk for i forrige uke.

Samtidig har over 900 amerikanske jussprofessorer signert et brev med kraftig kritikk av Kavanaughs opptreden under senatshøringen. Dommeren mangler det «juridiske temperamentet» som kreves for å sitte i høyesterett, mener de.